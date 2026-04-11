気象台によると、桜島では10日正午ごろから、島内の傾斜計や伸縮計で山体の膨張を示す地殻変動が観測されています。 小規模な火砕流をともなう噴火が発生するおそれ 南岳山頂火口及や昭和火口では、１ｋｍを超えて飛散する大きな噴石や小規模な火砕流を伴う噴火が発生するおそれがあります。また、風下側では降灰に注意が必要です。 気象台は、南岳山頂火口や昭和火口で、この山体膨張が一度に解消されるような噴火が発生した