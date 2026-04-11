『孫子の兵法』に学ぶリーダーの条件。現場判断を最優先すべき『君命に従わざる所あり』の教え たった一人の臆病や名誉心で大損害が生じることも 孫子が説く「現場主義」：なぜ君命よりも指揮官の判断が優先されるのか 戦争に際して指揮官は、敵軍の実情を第一、地形を第二として作戦を考案しなければならない。こうしたやりかたを熟知している者は必ず勝ち、そうでない者は必ず敗れる。 現場と後方のタイムラ