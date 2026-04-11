縁結びをしてくれる神社は、どこ？出雲大社のような縁結び/良縁成就の御神徳をもつ神社とは 出雲大社に限らず個性的な神社が各地にある 縁結びの神社でまずあげるべきは、やはり出雲大社（島根県出雲市大社町）でしょう。しかし、出雲大社が縁結びで有名になった理由については諸説あって、はっきりしません。御祭神のオオクニヌシが多くの女神と恋をして、多くの御子神を得たからとする説をとる方もいますが、やはり神無月に