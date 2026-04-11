押すだけで血圧が下げられる？知っておきたい降圧のツボ・「合谷（ごうこく）」とは 加藤式降圧プログラム 降圧プログラムで紹介するツボは「合谷」。万能ツボといわれ、自律神経の乱れからくるさまざまな症状に効果があり、ストレスで高くなった血圧を安定させます。手の甲側にあるツボのため、血圧が気になったときにいつでも自分で押せるところもポイントです。 血圧が下がるPOINT □ 滞った神経の流れをスムーズ