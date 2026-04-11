日経新春杯で重賞初制覇を飾ったゲルチュタール（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ブリックスアンドモルタル）が次戦予定だった天皇賞・春（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）への参戦を白紙に戻したことが分かった。馬主であるサンデーサラブレッドクラブが４月１１日、発表した。同馬は前走後、ノーザンファームしがらきへ放牧に出ていたが、先月下旬から左前脚の蹄に痛みが出て、現在も歩様を気にするため、軽めの