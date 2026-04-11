東京六大学野球の春季リーグが１１日、神宮球場で開幕を迎える。開幕日には第１試合に明大―東大（１１時試合開始予定）、第２試合立大―慶大が行われる。今春リーグ戦からＤＨ（指名打者）制が導入されるほか、安全面を考慮してＮＰＢ（日本野球機構）が使用する「拡大ベース」も導入する。昨春リーグ戦から学生野球で初めて導入したビデオ検証では、検証中にバックスクリーンで検証映像を映すように変更され、これまで７回だ