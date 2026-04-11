【写真】初々しさと葛藤と…「大学新入生の映画」で光った俳優たち「学生」と「大人」の狭間で3月に別れ、4月に出会う。日本各地から届いた入学式のニュース。高校生までの初々しさもまぶしいが、社会人となる少し手前、大学の新入生にはまた異なる緊張感がうかがえる。自分自身について深く考える時期でもあるせいか、日本映画には大学の新入生を軸に据えた作品が意外と多い。映画解説者の稲森浩介氏が、この時期に観たい5本を