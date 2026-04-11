【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル（WSJ）は10日、トランプ大統領が側近らに繰り返し、2029年1月の任期満了前に恩赦を与えると冗談を交えて約束していると伝えた。トランプ氏は後に真剣に取り組むことについて軽口をたたくことが多く、一部の側近らはトランプ氏が本気だと考えているという。トランプ氏は政策を強引に進めるため、不正を問われかねない場合でもちゅうちょせず行動するよう側近らに求めてい