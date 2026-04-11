【ロンドン＝市川大輔】英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）などは１０日、世界の空港が加盟する「国際空港評議会（ＡＣＩ）」の欧州支部が欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会に対し、ホルムズ海峡の航行が完全に再開されなければ「欧州の空港は３週間以内にジェット燃料が不足する恐れがある」と警告したと報じた。報道によると、ＡＣＩ欧州支部は運輸担当の欧州委員に宛てた文書で「燃料不足は空港を混乱させ、欧州全