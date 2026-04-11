4月8日、『Pokémon Champions（ポケモンチャンピオンズ）』がNintendo Switchで配信開始となった。 （関連：【画像あり】ポケモンシリーズ最新作『Pokémon Champions』） シリーズの誕生から30周年を祝う作品のひとつとして、発表時から話題を呼んできた同タイトル。「ポケットモンスター」の主要コンテンツの一つであるポケモンバトルを主に据えた作品であることもあり、すでに年齢・性別を問