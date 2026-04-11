ネクライトーキーが、ニューデジタルEPを8月5日に配信リリース。あわせて、リリース記念ワンマンライブと全国ツーマンツアーを開催する。 （関連：ハルカミライ×THE BLUE HEARTS、chelmico×アジカン、マイヘア×aiko……実在アーティスト名が登場するユニークな歌詞） 夏にリリースされるEPには新曲4曲を収録予定。タイトルなど詳細は順次発表されるとのこと