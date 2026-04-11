オメガ3系脂肪酸を含む油を健康目的で取り入れている方が、うっかりやってしまいがちなのが加熱調理への使用です。発煙点の低さや、加熱による有害物質の生成リスクなど、なぜ加熱調理に適さないのかを科学的な根拠をもとに説明します。非加熱での使用を習慣化するための考え方も合わせてお伝えします。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、