訪問入浴介護は、自宅での入浴が難しい高齢の方や障碍のある方に対して、専門のスタッフが浴槽を持ち込み、入浴をサポートする介護サービスです。清潔を保つだけでなく、心身のリフレッシュや血行促進にもつながる大切なケアとして、多くのご家庭で利用されています。看護職員と介護職員がチームで訪問し、体調確認から入浴介助、後片付けまでを丁寧に行うため、安心感を持って自宅で入浴を楽しむことができます