開催：2026.4.11 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 2 - 0 [マーリンズ] MLBの試合が11日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとマーリンズが対戦した。 タイガースの先発投手はケイデル・モンテロ、対するマーリンズの先発投手はクリス・パダックで試合は開始した。 2回裏、7番 スペンサー・トーケルソン 2球目を打ってレフトへのタイムリー