リーズの田中碧は、限られた機会で印象的なプレーを見せた。だが、ダニエル・ファルケ監督の下でなかなかピッチに立つことができていないのは周知のとおりだ。当然、去就が騒がれるのは避けられない。すでに複数クラブの関心もうわさだ。『Sky Germany』のフロリアン・プレッテンベルク記者は、田中が移籍に前向きと報じている。プレミアリーグ内での移籍に傾いており、1000〜1200万ユーロ（約18億5000万円〜22億2000万円）で