北海道・函館中央警察署は2026年4月10日、自称・北海道知内町に住む、自称・団体職員の47歳の男を無免許で車を運転した疑いで逮捕しました。警察によりますと、2026年4月10日午前11時50分ごろ、北海道知内町字重内の道路上で車同士の事故があり、警察官が現場にかけつけたところ、男の免許証の有効期限が切れていることがわかり、その場で現行犯逮捕したということです。事故によるけが人はいなかったということです。男の運転免許