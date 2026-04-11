今回は放送2周年を記念して、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで、スタディーJAPAN初の3人ロケ！ USJに1万6000人いるクルーのうち、わずか1%しかなることのできない接客のスペシャリスト「パーク・コンシェルジュ」に習って、「プロの接客」をスタディー！ まず潜入したのはUSJで働く人の制服を全て管理しているバックヤード「ワードローブ棟」。広さ、そして制服の種類と量に3人もびっくり。 その後、普段「パー