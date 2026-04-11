9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太が映画単独初主演を務めた『事故物件ゾク 恐い間取り』のBlu-ray＆DVDが6月17日に発売することが決定した。これを記念して、映像特典ビジュアルコメンタリーの冒頭部分の一部が特別公開された。【動画】金縛りにあったエピソードも…！渡辺翔太＆畑芽育のビジュアルコメンタリーホラー映画である同作品の主人公は、タレントになる夢を諦めきれず福岡から上京し、ひょんなことから「事故物件