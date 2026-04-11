昨年はサザンオールスターズのアルバム『THANK YOU SO MUCH』のリリースとそれにともなう全国ツアー、さらに10月には豪華ゲストを迎えたイベント『九段下フォーク・フェスティバル’25』でホスト役を務めるなど大活躍だった桑田佳祐。古希を迎え、“NEW 70’S”を標榜する桑田が発表した新曲「人誑し / ひとたらし」は、実に開放感に満ちた仕上がりとなっている。テレビ朝日系テレビアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌とし