日本時間きょう11日、アメリカ・カリフォルニア州インディオで開催される音楽フェスティバル『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』（1週目）に、Creepy Nutsが登場する。【動画】Creepy Nutsは午後3時5分から！『Coachella 2026』Gobiステージ配信ページCreepy NutsはGobiステージに出演。ライブの模様は午後3時5分からYouTubeで配信される。6人組ガールズグループ・KATSEYE（Saharaステージ）のライブは正午か