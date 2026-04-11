◇米男子ゴルフツアーマスターズ第2日（2026年4月10日米ジョージア州オーガスタ・ナショナルGC＝7565ヤード、パー72）初出場の片岡尚之（28＝ACN）は90位から出て5バーディー、6ボギー、1ダブルボギーの75で回り、通算15オーバーで予選落ちした。初めてのオーガスタはほろ苦い記憶になった。難コースに打ちのめされ予選落ち。それでも片岡は「パトロンの数も、クラブハウスも、環境も、コースの難易度も出てる選手も最