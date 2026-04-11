◇セ・リーグ阪神5―3中日（2026年4月10日バンテリンD）今年1月、阪神・前川右京外野手（22）が中日・岡林らと行う三重県津市での自主トレを取材させてもらった。新年のあいさつもそこそこに前川が腰回りを触って頬を緩めた。「このオフ、体脂肪落としてるんですよ。分かりますか？」。昨季20％中盤だった体脂肪を野菜中心の食生活に変えるなどしてその時にはちょうど20％まで落ちていた。理由は明確だった。「段々、腰