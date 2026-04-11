イランの交渉団を率いるガリバフ国会議長/Atta Kenare/AFP/Getty Images/File（CNN）米国との協議のためパキスタンのイスラマバード空港に到着したイランの首席交渉官は、自国の代表団について、希望を抱いているものの、米国側を信用はしていないと述べた。「我々は善意をもって臨むが、相手を信用はしていない」。イランのガリバフ国会議長は国営メディアに対しそう語った。ガリバフ氏は、米国が「真の合意に向けて準備ができて