山口県下関市は１０日、売却用に保管していた廃棄処分対象の水道メーター１３４１個（４５万６３８７円相当）が盗難に遭い、９日に下関署に被害届を提出したと発表した。市上下水道局によると、メーターは老朽化で使えなくなると廃棄処分とし、金属スクラップとして業者に売却する。保管場所は、同市長崎中央町の日和山浄水場敷地内の屋外スペース。敷地は高さ約２メートルの金網フェンスで囲まれ有刺鉄線も張ってあり、保管場