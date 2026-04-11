ケビン・ウォーシュ氏（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米CNBCテレビは10日までに、連邦準備制度理事会（FRB）の議長に指名されたケビン・ウォーシュ元FRB理事の人事承認を巡る議会公聴会が予定よりも遅れると報じた。当初は16日の見通しだと伝えていた。遅れは大幅ではなく、公聴会の開催は「近いうちとみられる」という。FRB議長は大統領が指名し、議会上院が承認する。議会では、銀行住宅都市委員会の採決を経て本会議