太平洋上空を飛行する宇宙船オリオン/NASA（CNN）有人月探査計画「アルテミス2」の飛行士を乗せた宇宙船オリオンが地球に帰還し、太平洋に着水した。パラシュートを広げて緩やかに舞い降り、穏やかな着水となった。打ち上げ以来、米航空宇宙局（NASA）の当局者も宇宙飛行士たち自身も大きな安堵（あんど）の瞬間になると語っていた大きな瞬間が訪れた。回収作業が始まっている。アルテミス2のミッションの管制官は、今回の円滑な帰