晴れの式典でとんだハプニングだ。マリナーズで会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏（５２）の野球殿堂入りを祝し、１０日（日本時間１１日）に本拠地シアトルのＴモバイル・パークで銅像の除幕式が行われた。式典の模様は球団からライブ配信され、ベールに包まれた銅像の周りにはイチロー氏本人だけでなく、スマートフォンを構えたファンがズラリ。司会者のリック・リズ氏のカウントダウンとともにベールが外