Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 だらだらと過ごしたい人へ。3月23日に発売したTHANKO（サンコー）の「怠惰なあなたの膝上テーブルクッション」をどうぞ。飲み物、お菓子、スマートフォンといった必需品を膝上に集結させ、ソファやベッドから一歩も動かずにすみますよ。 ■この記事で紹介している商品 THANKO 怠