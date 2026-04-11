気温差が激しい春は「何を着るのが正解？」と悩むことも。まだ残る肌寒さ対策をしながらサマ見えも狙うなら、バサッと羽織っておしゃれに決まるジャケットがうってつけ。今回は、ミドル世代におすすめしたい【無印良品】のジャケットをご紹介します。春に着やすいサラリとしたリネンアイテムをピックアップしたので、ぜひ在庫があるうちにゲットして。 大人カジュアルになじむリネンジャケット 【無印良品】「婦人 太番