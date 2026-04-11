今回紹介するのは、Threadsに投稿された紙ごみの中に混ざってくつろいでいた猫ちゃん。居心地が良いのか、そのまま目を閉じてくつろいでいたようです。投稿はThreadsにて、2.5万回以上表示。いいね数は2000件を超えていました。 【写真：猫に『散らかさないでよー』と声をかけて…しばらく後に様子を見に行った結果→可愛すぎる光景】 紙ごみを入れているところでガサガサやってるから… 今回、Threadsに投稿したの