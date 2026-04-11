部屋の隅でキョトンとした顔をして立ち止まっていた猫ちゃん。いったいどうしたのかと様子を見ていた結果…予想外すぎる反応を見せる猫ちゃんの光景に、「どないしたぁっ～！？（笑）」「笑いが止まらないです」と、戸惑いと温かい笑いが巻き起こることに。投稿は280万再生を超える反響を見せています。 【動画：キョトンとした顔で『カメラを見つめていた猫』が、突然……驚きの『変化』】 部屋の隅で立ち止まっていた