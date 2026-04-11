本拠地パイレーツ戦米大リーグ・カブスは10日（日本時間11日）、本拠地でパイレーツに0-2で敗れた。この日、鈴木誠也外野手が今季初の先発出場を果たし、ファンを歓喜させている。鈴木は3月14日（同15日）に行われたワールド・ベースボール・クラシック準々決勝のベネズエラ戦で二盗を試みた際、ヘッドスライディングで右膝を負傷。カブスのキャンプに戻ったあと検査を受け、後十字靭帯の軽度の損傷と診断された。開幕は負傷者