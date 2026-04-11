お天気キャスターのグラビアデビューが話題ウェザーマップに所属している人気お天気キャスターの今井春花（さくら・27）が、４月７日に自身のinstagramを更新。『桜がまだギリギリ残ってるのをみるとなんだか嬉しくなりますね』の文言と、ピンクのニットと白のスカート姿でかわいらしいポーズをとる今井の姿に約8000のいいねが集まった。今井は、立教大学を卒業後アパレル企業に就職したものの気象予報士を目指して退職。’22年の