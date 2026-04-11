本拠地レンジャーズ戦米大リーグ、ドジャースは10日（日本時間11日）、本拠地レンジャーズ戦に臨む。大谷翔平投手は「1番・DH」で出場。試合前、スタジアム周辺に広がった異様な光景に、米記者が熱い視線を注いだ。米紙「カリフォルニア・ポスト」のエドワード・ルイス記者が思わずカメラを向けた。そこにあったのは長蛇の列。この日は、大谷が昨季のリーグ優勝決定シリーズ第4戦で1試合3本塁打、10奪三振を記録した一戦を記念