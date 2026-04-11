調査会社のIDCが、2026年第1四半期(1〜3月)のPC出荷台数に関するレポートを公開しました。これによると、2026年第1四半期の全世界PC出荷台数は前年同期比で2.5％増の6560万台です。PC Market Enters Volatile Year with Confidence, Recording Another Quarter of Positive Growth, according to IDC - IDChttps://www.idc.com/resource-center/press-releases/1q26-pc-top5/Apple Mac Shipments Grew 9% in Q1 2026, Outpacing Ov