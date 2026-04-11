女優の永作博美（５５）は１５歳の息子、１２歳の娘を育てる母親で、仕事と家事・育児の両立に奮闘している。生活の基盤で、仕事の原動力でもある家族を「喜怒哀楽を教わった感情の宝庫」と語る。現在は１４年ぶりの民放連ドラ主演となるＴＢＳ系「時すでにおスシ！？」（火曜・後１０時）で自身と重なる母親役を好演。「世のお母さんたちにエールを送りたい」と意欲を燃やしている。（有野博幸）数々の映画賞に輝いた実力派