元バレリーナで女優の草刈民代（６０）が、３姉妹ショットを披露した。１１日までに自身のインスタグラムを更新し「姪の奈津子の結婚式がありました」と、姪っ子の結婚式に参列。「人は生まれた時から、いろんな節目でお祝いをしていきますが、結婚式というのは『子』という立場で祝う、締めくくりのようなものなのかもしれません。私には子供がいませんが、それでも甥や姪、そして実際に親である妹たちをみながら、当時の父や