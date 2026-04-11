「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月10日の第1試合でKONAMI麻雀格闘倶楽部の「魔王」こと佐々木寿人（連盟）が、その圧倒的な攻撃力を象徴するような、鮮烈かつ無駄のない門前清一色を披露した。【映像】佐々木寿人、いとも簡単にアガる激アツの門前清一色場面は南1局。寿人は2万5100点持ちの3着目。逆転を狙う勝負どころで、配牌に「魔王の種」が宿る。第1ツモの時点で、ピンズが「2・3・3・4・5・5・6・