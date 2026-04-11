衣替えのシーズンを迎え、自宅から送るだけでクリーニングに加え数カ月間の保管もできるサービスに注目が高まっている。業界大手の白洋舎では宅配クリーニング売り上げが4年前の5倍以上に増加しているという。宅配クリーニングに各社が注力気温も徐々に上がり、そろそろ衣替えの時期。千葉市内にあるクリーニング店「クリーニング専科長沼店」では、帰宅の時間ということもあり、多くの利用客が来店していた。ユーゴーデザイン