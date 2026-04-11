sanetiiが、ユニバーサルミュージック内のユニバーサルシグマより今夏メジャーデビューすることが発表された。 （関連：【画像あり】sanetii、イラストレーターの生活が描き下ろしたバースデーイベントキービジュアル） 本情報は、4月10日に渋谷クアトロにて開催された『sanetii 2nd One Man Tour 2026「ANIMUS HAVEN」』の本編終了後に上映された映像内で発表