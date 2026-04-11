モデル、タレント桐谷美玲（36）が10日、インスタグラムを更新。スポーツ映像配信サービスDAZNの「FIFAワールドカップ2026」のアンバサダーに就任したことを報告した。桐谷は「W杯盛り上げていきましょう！」とコメントし、就任に当たってDAZNを通して発表した思いを、インスタにも掲載した。子供のころからサッカー観戦をしていたという桐谷は「息子がサッカーを始めたことで、私自身も“サッカーママ”として新たな関わり方をし