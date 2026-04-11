“フリー素材アイドル”として知られるグラビアアイドルで実業家の茜さや（32）が、10日までにインスタグラムを更新。双子の妊娠発表への祝福に感謝した。茜はこのほど、双子の妊娠を報告していたが「双子の発表沢山のお祝いの言葉ほんとうにありがとうございます。少し緊張したのですが、おめでとうや頑張ってね！！ばかりで心がほっこり幸せな気持ちになりました」と感謝をつづった。続けて「いいご報告が出来るよう無理せず