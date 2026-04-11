ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が10日、インスタグラムを更新。カエルポーズを披露した。竹中アナは「おそよう」とあいさつし、カエルのベンチが並ぶ間に、カエルポーズで座る笑顔ショットを公開した。そして「今日は頑張れ取材デイ頑張るるるるるるーーーー」と近況を報告した。この投稿に「最高です」「知華さん素敵ですね」「可愛いな〜ともかちゃん」「そのポーズグラビアでやって下さい」などのコメントが寄せられ