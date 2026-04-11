元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が10日までにインスタグラムを更新。同級生とのツーショットを公開した。北斗は「私達…昭和42年生まれの同級生！！」とつづり、元バレーボール女子日本代表、大林素子さん（58）との笑顔のツーショットを公開した。そして「って事は…来年は、赤いちゃんちゃんこ」と明かした。この投稿に「全然そんなお年には見えないです」「若いお2人」「北斗さんが小柄に見えるのは目の錯覚？」