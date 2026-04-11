トッテナム・ホットスパーの新指揮官に就任したロベルト・デ・ゼルビ監督が、新天地での初陣に向けて意気込みを語った。イギリスメディア『フットボール・ロンドン』が伝えている。昨年12月28日のクリスタル・パレス戦の勝利以降、2026年に入ってリーグ戦13試合未勝利（5分け8敗）と深刻な不振に陥るトッテナム。先日にはトーマス・フランクの後任を務めたイゴール・トゥドール前監督が未勝利のまま解任となり、崖っぷちのクラ