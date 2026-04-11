米アンソロピックのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米新興企業アンソロピックが公開した最新の人工知能（AI）モデルを巡るサイバーリスクへの懸念から、ベセント米財務長官と米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が米大手銀行の最高経営責任者（CEO）らを招集し、緊急会合を開いていたことが分かった。米ブルームバーグ通信が10日までに報じた。アンソロピックの新型AIモデル「クロード・ミトス」は、基本ソ