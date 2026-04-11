大阪市は１０日、２０２５年度の大阪城天守閣（大阪市中央区）への来館者数が過去最多の２８１万３８５１人（速報値）となったと発表した。昨年の大阪・関西万博などを追い風に、海外からの来館者が増えたことが要因だとしている。発表によると、これまでの最多は、コロナ禍前の１７年度の２７５万４３９５人で、８年ぶりに更新した。昨年４月、入館料を大人６００円から１２００円に値上げし、閉館時間を１時間延ばしたほか