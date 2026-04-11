元大阪府知事・大阪市長の橋下徹氏が、11日放送のMBSテレビ『せやねん！』（毎週土曜前9：25※関西ローカル）に生出演し、“激変”した姿を見せた。【画像】「3LDKのマンションに8人暮らし」「リビングで4人が雑魚寝」私生活を明かした橋下徹番組MCのトミーズ・雅が「本日のゲスト、橋下徹さんです！」と紹介し、即座に「2カメさん、ちょっと顔寄ってもらえますか？」とうながすと、橋下氏の顔がアップに。顔は腫れ、赤み