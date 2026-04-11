元ＡＫＢ４８で実業家、３児ママの川崎希が１１日までにブログを更新。家族で沖縄旅行をしていることを明かした。８日付で「世界一周旅行でマイルがたくさん溜まっててなんと家族全員で飛行機代が」とＡＮＡの６万４０００マイルを使って、飛行機代として「現金４１２０円だけ」支払って沖縄往復の飛行機チケットを手に入れたことを報告。９日には「赤ちゃん連れだとお部屋からプールまでの移動が大変だから今回はプールが