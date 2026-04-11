レアル・マドリードのアルバロ・アルベロア監督は、痛恨のドローに終わったジローナ戦における試合終盤の判定に不満を示した。クラブ公式サイトが指揮官の会見コメントを伝えている。レアル・マドリードは10日、サンティアゴ・ベルナベウで行われたラ・リーガ第31節でジローナと対戦。リーグ前節でマジョルカに、チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝ファーストレグでバイエルンにいずれも1−2で敗戦を喫していたなか、この試合